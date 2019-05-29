Робота мрії: розшукується мандрівник, який вирушить у навколосвітню подорож

Учасники проекту World Life Experience будуть протягом року подорожувати по світу, брати участь в житті місцевих філій організації і переймати їх досвід. Тому, якщо ви марите подорожами, подавайте заявку!

У рамках програми вдасться відвідати 20 країн на чотирьох континентах. Учасники проведуть 15 днів у кожному з 20 міст, 7-8 днів з них припаде на роботу в місцевій організації, 4-5 днів будуть присвячені культурним і розважальним місцевим заходам, а ще 3 дні можна буде використати як заманеться.

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World Life Experience покриває витрати на пересування, проживання, харчування, заходи, страховки. Кожен учасник буде отримувати також щомісячну зарплату.

Маршрут пролягає через Лісабон, Мадрид, Амстердам, Любляну, Загреб, Нью-Делі, Бангкок, Пномпень, Куала-Лумпур, Сінгапур, Кейптаун, Віндхук, Габороне, Найробі, Антигуа, Богота, Кіото, Ліма, Буенос-Айрес, Сан-Паулу.

Подаватися запрошують всіх людей у ​​віці 21-45 років зі знанням англійської на рівні Intermediate. Важливо бути толерантним, комунікабельним, активним, гнучким і емпатичним, а також здатним працювати в групі.

Подорож стартує у 2020 році. Докладніше про програму можна почитати на сайті проекту.

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