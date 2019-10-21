Ідеальна тваринка: у мережі показали, як позбутися клопів (відео)

Креативний користувач поділився власним лайфхаком, як позбутись небажаних комах у помешканні. І це не лише дієво, а й весело. Щоправда, підійде не кожному.

На платформі Reddit користувач з ніком neilupinto поділився епічним відео зі знищенням клопів, яке стрімко набирає популярності. Всього за 6 годин допис зібрав понад 13 тисяч переглядів та майже 200 коментарів. А все тому, що головним героєм запису є домашній хамелеон, якого господар відніс до ванної, щоб знищити набридливих комах.

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Як відзначили коментатори, це геніально, адже домашній улюбленець і розважає, і приносить користь. Щоправда, не всім підходить така тваринка, тому комусь доводиться використовувати спеціальні хімічні речовини та додаткові штучки для відсутності клопів у домі.

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