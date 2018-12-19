Ідеальна пропозиція руки та серця підкорила Reddit

У мережі не можуть втримати емоцій від незвичайної пропозиції руки та серця у Діснейленді.

На платформі Reddit користувач з ніком Chris_Isur_Dude поділився чарівним відео освідчення у коханні, яке опинилось у трендах. За короткий час допис зібрав понад 38 тисяч переглядів та більш як 600 коментарів. А все тому, що на ролику можна побачити, як пара фотографується у Діснейленді, а тоді дівчина витягує обручку. Після цього шокований хлопець не розгублюється та починає щось шукати у портфелі. Що ж було далі – вам сподобається:

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