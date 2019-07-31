Ідеальна літня дієта: як швидко і смачно схуднути

Якщо ви хочете позбутись зайвої ваги, то не обов'язково обмежуватись себе у смаколиках. Краще обрати не сувору, але дієву дієту, яку часто називають "світлофором". Детальніше читайте далі.

Дієтологи провели дослідження багатьох дієт і дійшли до висновку, що влітку найдієвішою є дієта "світлофор". Її назва доволі логічна, адже цей режим харчування базується на тому, щоб кожного дня вживати лише продукти певного кольору.

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Приміром, у понеділок можна надавати перевагу смаколикам червоного кольору: помідори, малину, червоні яблука, перець. У вівторок переходити на жовті продукти: банани, ананаси, жовтий кабачок, диня. За таким принципом у середу варто обирати ківі, огірки, авокадо, цукіні і так далі до кінця тижня. Звісно ж не варто забувати про корисні білки та вуглеводи, яких може бракувати, тому не виключайте з раціону крупи.

Як працює дієта світлофор

Також фахівці радять не нехтувати фізичними навантаженнями, які допоможуть швидше позбутись зайвих кілограмів. Медики наголошують, що достатньо виділяти навіть три дні на тиждень для цієї дієти, щоб побачити результат, а решта часу просто відмовитись від жирних та солодких продуктів, а також випічки.

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