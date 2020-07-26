Американських військових можуть пересадити на електропікапи

1000-сильний електричний пікап Hummer EV, який буде випускатися під маркою GMC, можна буде використовувати в ролі платформи для нового армійського позашляховика.

Американський військовий всюдихід HMMWV, також відомий як Humvee, у 1992 році знайшов і цивільну модифікацію, яка продавалася під маркою Hummer. 10 років тому концерн General Motors прийняв рішення ліквідувати колись культовий бренд, але вже скоро він відродиться з новою моделлю – пікапом на електротязі.

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1000-сильний GMC Hummer EV може відкрити нову главу в історії співпраці GM і Пентагону: як повідомляє видання GM Authority, американські військові можуть пересісти на електропікапи. Глава "оборонного" підрозділу GM Defence Девід Олбріттон сказав, що Hummer EV можна використовувати як платформу для нового армійського всюдихода.

Прем'єра електричного пікапа GMC Hummer EV відкладена через коронавірус

Подібного проєкту поки немає в розробці, але Олбріттон вважає, що повнорозмірний пікап потужністю 1000 кінських сил, запасом ходу близько 650 кілометрів і розгоном до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) всього за три секунди є цілком перспективним кандидатом для "служби" в американської армії. Що про це думають у Міноборони США, покаже час.

Офіційна прем'єра GMC Hummer EV була відкладена на невизначений термін через пандемію коронавірусу, але виробництво повинні запустити відповідно до початкового плану. Старт продажів серійного електропікапа запланований на осінь наступного року.

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