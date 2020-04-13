Гра про віруси World of Warcraft допоможе вченим боротися з пандемією коронавірусу

Комп'ютерна гра World of Warcraft випередила свій час, оскільки її гравці стали свідками наслідків пандемії вже понад 10 років тому. І американські епідеміологи вважають, що симуляція епідемії в комп'ютерній грі може допомогти моделювати поведінку людини в умовах реального поширення коронавірусу.

Онлайн-гра World of Warcraft, яка розрахована на багато гравців, імітує поширення вірусної інфекції по всій базі користувачів. Сталося це ненавмисно. Зараження, яке отримало назву Corrupted Blood, розорило тисячі гравців. Вірус був тимчасовим явищем і міг передаватися іншим гравцям, якщо вони стояли досить близько один до одного. Це дуже нагадує сучасну модель поведінки коронавірусу.

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Все почалося з відкриття в грі нової області, відомої як "Zul'Gurub". Вона була призначена для сильніших гравців. Там вони повинні були битися з істотою на ім'я Хаккар. Особливістю цього ігрового персонажа було те, що він міг заразити гравців заклинанням, яке називалося "Corrupted Blood". Це зараження було покликане просто зробити гру і бій трохи складнішим і динамічнішим. Однак, ситуація вийшла з-під контролю.

Здатність багатьох персонажів миттєво переносити себе з одного місця в інше була першим фактором в грі, який несподівано заклав основу для ігрової пандемії. Таким чином заражені гравці досягли густонаселених районів, де заразили інших.

Як тільки епідемія почала поширюватися, гравці по всьому світу стали відстежувати новини у чатах, присвяченим цій грі, щодо того, що відбувається. Поширення вірусу "Corrupted Blood" в грі і зміни в поведінці гравців привернули увагу епідеміолога доктора Ніни Чарльз Фефферман, яка також була гравцем World of Warcraft під час інциденту.

Чарльз Фефферман звернулася до свого колеги доктора Еріка Лофгрена. Вони провели дослідження і у 2007 році опублікували документ, в якому докладно виклали свої висновки.

Я займаюся вивченням всіх аспектів спалахів інфекційних захворювань, які допомагають нам підготуватися до пандемій. В грі, в персонажах, під час інциденту з Corrupted Blood, дійсно відбилася вся гама поводжень, яку ми бачимо в реальному світі, – говорить Чарльз Фефферман.

Згідно з висновками зробленими у 2007 році, вчені вважають, що події в World of Warcraft можна використовувати, як один зі сценаріїв поведінки при вивченні інфекційних захворювань.

Професор з Університету Південної Каліфорнії, доктор Дмитро Вільямс, який також грав у World of Warcraft під час інциденту з Corrupted Blood, піддає сумнівам висновки Чарльз Фефферман. Адже, на його думку, деякі ігри, навпаки, змушують гравців вести тебе так, як вони ніколи не поводилися б у реальному житті. Попри це, Чарльз Фефферман вважає, що віртуальні світи, такі як World of Warcraft, є ідеальним середовищем для тестування масових поведінкових реакцій на спалахи.

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