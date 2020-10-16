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Американець прикрасив будинок до Хелловіну величезним павуком: атмосферні кадри

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Американець прикрасив будинок до Хелловіну величезним павуком: атмосферні кадри - фото 1

У США уже активно готуються до Хелловіну, прикрашаючи двори моторошними декораціями. Одну з найнезвичайніших помітили у передмісті міста Буффало, штат Нью-Йорк.

Місцевий житель встановив у дворі свого будинку величезного надувного павука, який кілька разів в день нібито спускається з горища на землю по павутині.

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На декорацію звернули увагу користувачі Facebook та Twitter. Будинок належить Девіду Мумо. Павук рухається за допомогою великого шарнірного важеля, який підіймає і опускає конструкцію. Сусід Мумо показав, як працює механізм.

Американець прикрасив будинок до Хелловіну величезним павуком: атмосферні кадри - фото 430512

Американець прикрасив будинок до Хелловіну величезним павуком: атмосферні кадри - фото 430513

Американець прикрасив будинок до Хелловіну величезним павуком: атмосферні кадри - фото 430514

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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