Американець прикрасив будинок до Хелловіну величезним павуком: атмосферні кадри

У США уже активно готуються до Хелловіну, прикрашаючи двори моторошними декораціями. Одну з найнезвичайніших помітили у передмісті міста Буффало, штат Нью-Йорк.

Місцевий житель встановив у дворі свого будинку величезного надувного павука, який кілька разів в день нібито спускається з горища на землю по павутині.

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На декорацію звернули увагу користувачі Facebook та Twitter. Будинок належить Девіду Мумо. Павук рухається за допомогою великого шарнірного важеля, який підіймає і опускає конструкцію. Сусід Мумо показав, як працює механізм.

UPSTATE NEW YORK:



For Halloween a guy built an articulating arm controlled by 1 HP motors that move around a gigantic inflatable spider in his yard.



Incredible...pic.twitter.com/71f6GigHWU — Rex Chapman (@RexChapman) October 13, 2020

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