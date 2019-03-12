Ідеал дівчини: ангел Victoria's Secret похизувалась фігурою

Популярна модель Келлі Гейл потішила фанатів новими фото, на яких демонструє не просто струнку фігуру, а доволі спортивну форму. Тут спекотно!

23-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює серця не лише з модних подіумів, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Там за чарівною дівчиною стежать понад мільйон підписників, і це не дивно. Красуня майже щодня ділиться знімками зі своїх буднів та не соромиться показувати стрункі форми.

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Нещодавно Келлі змусила фанатів засипати її компліментами, адже похизувалась сталевим пресом. Фото у бікіні та спортивному костюмі лише підкреслили апетитні вигини та помітні м'язи дівчини, яку вже встигли назвати ідеальною. Здається, Гейл завжди готова до спекотної пори.

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