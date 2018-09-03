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І знову 3 вересня: найкращі меми з Шуфутинським

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Близькі до співака люди не знають, що саме трапилось у цей день - фото 1
Близькі до співака люди не знають, що саме трапилось у цей день / nation-news

Всі ми знаємо, що 3 вересня – сумний день не лише для шансоньє Михайла Шуфутинського.

Про цей день він написав легендарну пісню "3 сентября", яка перетворилась на цитатник та популярний мем. Публікуємо добірку найкращих картинок, які піднімуть настрій друзям.

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І знову 3 вересня: найкращі меми з Шуфутинським - фото 193318
І знову 3 вересня: найкращі меми з Шуфутинським - фото 193319
І знову 3 вересня: найкращі меми з Шуфутинським - фото 193320
І знову 3 вересня: найкращі меми з Шуфутинським - фото 193321
І знову 3 вересня: найкращі меми з Шуфутинським - фото 193322

Судячи зі всього, 3 вересня у Шуфутинського сталася особиста драма – ймовірно, він розійшовся з жінкою, оскільки 2 вересня, за словами у пісні, у них все було чудово. Однак близькі до співака люди точно не знають, що саме трапилось у нього у цей день.

І знову 3 вересня: найкращі меми з Шуфутинським - фото 273854
І знову 3 вересня: найкращі меми з Шуфутинським - фото 193323
І знову 3 вересня: найкращі меми з Шуфутинським - фото 193324
І знову 3 вересня: найкращі меми з Шуфутинським - фото 193325
І знову 3 вересня: найкращі меми з Шуфутинським - фото 193326

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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