І туристів, і мешканців: Греція штрафуватиме за порушення карантину

У Греції ввели жорсткі штрафи за недотримання режиму карантину в країні, які торкнуть не лише своїх громадян, а й іноземців. Уряд намагається усіляко зменшити поширення коронавірусу.

Греція вводить тимчасове обмеження на поїздки на 30 днів, тож всі, хто повернуться до країни після введення нових правил карантину, повинні упродовж 14 днів залишатись вдома. Якщо ж хтось не дотримуватиметься цього розпорядження, то отримає штраф у 5 тисяч євро.

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Окрім цього, всі туристи повинні заповнити анкету, де вказана адреса, за якою вони залишатимуться упродовж наступних двох тижні, та контактний номер. Працівники Генерального секретаріату цивільного захисту будуть уважно стежити за дотриманням цих правил та вибірково телефонуватимуть мандрівникам, аби перевірити, чи вони не порушують режим карантину.

Відзначимо, що вже з 19 березня у Греції офіційно заборонено збиратись групами у понад 10 людей.

Греція серйозно штрафуватиме порушників режиму карантину

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