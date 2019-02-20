І таке трапляється: пасажирка JetBlue народила під час польоту

На борту літака, який прямував з Сан-Хуана (Пуерто-Рико) у Форт-Лодердейл (США), народився хлопчик.

У бюджетній американської авіакомпанії JetBlue з'явився наймолодший пасажир – безпосередньо під час польоту. Жінка, чиє ім'я не розголошується, народила хлопчика.

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Прес-секретар авіакомпанії Джен Данг розповіла, що медичний персонал на борту рейсу 1954 допоміг жінці народити дитину.

Ми хотіли б подякувати членам екіпажу та медичним працівникам за їхні швидкі, злагоджені дії та побажати жінці й її синові всього найкращого, – додала Данг.

У JetBlue заявили, що з жінкою та малюком все гаразд, і що вони планують перейменувати авіалайнер на честь "наймолодшого клієнта".

Giving storks a day off. With mom’s okay, we’d like to rename “Born To Be Blue” after our newest baby blue and our youngest customer ever. More baby shower gifts to come! #AirBorn https://t.co/h7tQRY0lwn — JetBlue Airways (@JetBlue) 16 лютого 2019 р.

Також на своїй сторінці у Twitter перевізник повідомив, що приготував для новонародженого спеціальний подарунок. Що це, JetBlue не уточнив, але виходячи з подібних випадків у минулому, можна припустити, що це буде довічний абонемент на безкоштовні польоти або мільйони миль на покупку квитків.

Це не перший випадок народження дитини на висоті 10 тисяч метрів. У червні 2017 року відразу дві жінки народили під час польоту – на рейсі Jet Airways, що летів з Даммама (Саудівська Аравія) до Кочі (Індія) і на рейсі Spirit Airlines з Форт-Лодердейл у Даллас (США).

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