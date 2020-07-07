І сміх, і гріх: порноактори, які стали інтернет-мемами

Актори, які знімаються у фільмах для дорослих, можуть стати популярними не лише завдяки відео за їх участі. Цим акторам та актрисам поталанило захопити увагу інтернет-користувачів жартівливими картинками, на яких вони постають у комічному образі. Ви точно знаєте ці меми!

Дівчина і п'ять хлопців

У центрі цього мему Пайпер Перрі, американська порноактриса, яку вважають наймініатюрнішою, адже її параметри – 37 кг ваги та 145 см зросту. Ще у 2016 році ця картинку з мініатюрною дівчиною і п'ятьма темношкірими хлопцями стала мемом. Цей незвичний кадр з порнофільму став універсальним шаблон для жартів типу "Я і мої проблеми" або "Я і мої фінанси". Конструкція про те, що дівчина на дивані наче у небезпеці, поширили на жарти про політику, кіно, ігри тощо.

І ще: Чого бояться чоловіки у сексі: дослідження, яке вас вразить

Саша Грей

Сашу Грей не завжди потрібно представляти, адже вона широко популярна, попри те, що зараз вже завершили кар'єру в порно. З її обличчям є багато мемів, а їхній успіх у тому, що вираз обличчя, піднята бровата та закушена губа Саші Грей стали синонімом хтивості та спокуси. Джонні Сінс Це той самий лікар, сантехнік, поліціянт, бізнесмен та просто чоловік на всі "руки". Порноактор Джонні Сінс приміряв на себе стільки ролей та професій, що навряд чи комусь вдасться його перевершити. Саме такі кадри з порнофільмів, де Джонні у різних ролях, і використовують у різних мемах. На жаль, окрім жартів, його фото використовують для поширення фейків, у які вірять наївні люди. Погляд знизу Це Ельза Джин, кадр з якою став мемом. На другу сторону колажу підставляють будь-які інші фото, але світлина порноактриси незмінна. Ось такий шаблон мему "Що бачиш ти, і що бачить вона". Чорний володар Це Бен Ганн, він же чорний володар, він же брутальний темношкірий в кепці, він же герой мемів. В інтернеті за цим персонажем закріпилася слава "анального карателя" і це фото з голим торсом і кепкою уособлює покарання, яке повинен понести автор поста, який починає сварку на расову чи сексуальну тему.

До теми: Ідеальне продовження вечері: 5 правил відмінного сексу на кухні (18+)