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І мертві підуть: творці шокували тривалістю серіалу

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Скільки триватиме серіал "І мертві підуть" - фото 1
Скільки триватиме серіал "І мертві підуть" / AMC

Популярний серіал про зомбі "І мертві підуть" (The Walking Dead) йтиме на екранах значно довше, аніж могли припускати фанати. Ви справді здивуєтесь!

Нещодавно стало відомо, що "І мертві підуть" отримає дев'ятий сезон, а тепер творці зізнались, скільки ще триватиме цей зомбі-серіал. Гендиректор каналу AMC, який займається виробництвом картини, Джон Сапан запевнив, що керівництво не зважає на те, що рейтинги серіалу впали удвічі за останні кілька років.

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"І мертві підуть" - це всесвіт...І у нас є план дій на наступні 10+ років. Це ретельний план із повагою до шанувальників цього світу, – відзначив Сапан.

Здається, серіал збирається переплюнути "Надприродне" і стати найтривалішим зомбі-серіалом на екранах.

Серіал "І мертві підуть" або "Ходячі мерці" розповідає про те, як страшна хвороба перетворила жителів Землі в зомбі. Невелика група поки ще живих щодня бореться за життя в новому, ворожому світі. Всі намагаються знайти безпечне місце, але на заваді стають не лише зомбі, а й сутички поміж тими, хто вижив.

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Джерело: forbes
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