І хто це буде прибирати? У мережі показали невдалі дублі з серіалу Надприродне

Фанати Надприродного можуть побачити кумедні дублі зі зйомок

На YouTube-каналі Shaving People Punting Things, що збирає невдалі дублі серіалу "Надприродне", з'явилася новинка. Фанатам культового серіалу дозволяють вкотре зазирнути за лаштунки зйомки серіалу.

На днях виклали ролик "Перше пиво?", в якому Дженсен Еклз, виконавець ролі Діна Вінчестера, намагається зняти сцену з пляшкою пива, але щось іде не за планом.

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Чого тільки варта закадрова репліка Михайла Коллінза: "І хто буде це все прибирати?".

На цьому каналі ще чимало кумедних моментів зі зйомок – він оновлюється раз на тиждень. Ось, наприклад, актори серіалу ніяк не можуть відшукати Діна.

А ось Джаред Падалекі раптово забув сюжет епізоду, який вони знімали, і попросив пояснень.

Зараз зйомки серіал на паузі через пандемію коронавірусу. Нещодавно нам озвучили час виходу фінальних серій, після яких "Надприродне" підійде до свого логічного кінця. Творці запевняють, що останні серії вийдуть восени цього року.

Але це не точно...

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