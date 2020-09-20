І будуть люди 7, 8 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "І будуть люди" розпочався на телеканалі СТБ. Нові 7 і 8 серія розповідають історії життя українців 20 століття на зламі епох. Дивіться онлайн 7 та 8 епізоди!

Український серіал "І будуть люди" – це сімейна сага та історична драма за мотивами роману Анатолія Дімарова. Автор сценарію – Тетяна Гнедаш. У центрі сюжету історія, яка розгортається на Полтавщині у період з 1901 по 1932 роки.

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7 серія. Олег і Таня знову зустрілися

Таня народила сина. Приймати пологи приїхав Олег. Він не знав, що їде на виклик до своєї давньої любови. Попри біль, Таня відразу ж впізнала чоловіка, який колись вибрав замість неї війну.

Дивитись онлайн серіал І будуть люди 7 серія від 17-09-2020

Олег поїхав відразу ж, не перекинувшись з Танею і слівцем. Після зустрічі з лікарем вона стала сама не своя – нервує, їсти не готує, вдома не прибирає, дитину не заспокоює. Оксен почав докоряти дружині за лінь. А Таня тільки про одне: як би ще раз побачити Олега! Вона придумує хвороби собі та дитині, аби був привід поїхати до лікаря. Що буде, коли вони з Олегом нарешті зустрінуться?

8 серія. Замах на голову сільради

Василь Ганжа нарешті переїхав із будівлі сільради в хату, однак він не поспішає радіти новосіллю. Марта божеволіє після того, як чоловік відштовхнув її від себе. Вона встигла розбовтати зайвого не тим людям, і тепер на Ганжу відкрили полювання. Кому і навіщо потрібне життя голови сільради Тарасівки?

Дивитись онлайн серіал І будуть люди 8 серія від 17-09-2020

Мрія Тані нарешті здійснилась: їй дозволили стати учителькою. Правда, школи в Тарасівці поки немає, але вона може приймати учнів у себе вдома. Оксен не зрадів витівці дружини. І він не дарма турбувався – в місцевій газеті надрукували статтю, яка ставить їхню сім'ю під загрозу. Чи зможе Таня займатися улюбленою справою?

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