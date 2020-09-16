І будуть люди 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "І будуть люди" розпочався на телеканалі СТБ. Нові 5 і 6 серія розповідають історії життя українців 20 століття на зламі епох. Дивіться онлайн 5 та 6 епізоди!

Український серіал "І будуть люди" – це сімейна сага та історична драма за мотивами роману Анатолія Дімарова. Автор сценарію – Тетяна Гнедаш. У центрі сюжету історія, яка розгортається на Полтавщині у період з 1901 по 1932 роки.

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5 серія. Федір повертається до Тарасівки

Федір повертається до Тарасівки. Правда, не для того, щоб зустрітися з сім’єю. Тепер він начальник карного розшуку, Федір займається затриманням неугодних радянській владі. У Тарасівці він приєднується до пошуків Михайла Гайдука, який все ще ховається в лісах.

Дивитись онлайн серіал І будуть люди 5 серія від 16-09-2020

Федір вперше за багато років зустрів свою сестру Таню. Спочатку вона зраділа, але потім зрозуміла, що брат сильно змінився. А Федір звернув увагу на красуню Олесю…

Ганжі нелегко бути головою сільради. З міста постійно приходять повістки, де від нього вимагають жорсткого виконання плану. Василь розуміє, що жителям Тарасівки й так нелегко доводиться. І навіщо Федір викликав Ганжу на зустріч?

6 серія. Олеся дізнається правду про своє народження

Пораненого Федора привезли додому. Олеся почала доглядати за чоловіком. Федір бадьориться і жартує про весілля. Білява красуня запала йому в душу, та й самій Олесі подобається чоловік. Однак вона не поспішає відповідати на почуття Федора. Адже він брат Тані, а значить, практично член сім’ї!

Дивитись онлайн серіал І будуть люди 6 серія від 16-09-2020

Тані та Оксену не подобається увага, яку Федір приділяє Олесі. Вони впевнені: начальник карного розшуку не пара для такої світлої та чистої душі, як Олеся. Оксен завжди ставився до дівчини, як до власної дочки. І вона так прив'язалася до брата, що не готова покинути його будинок. Що трапиться, якщо Олеся дізнається правду про своє народження?

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