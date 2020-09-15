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І будуть люди 3, 4 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
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Український серіал "І будуть люди" розпочався на телеканалі СТБ. Нові 3 і 4 серія розповідають історії життя українців 20 століття на зламі епох. Дивіться онлайн 3 та 4 епізоди!
Український серіал "І будуть люди" – це сімейна сага та історична драма за мотивами роману Анатолія Дімарова. Автор сценарію – Тетяна Гнедаш. У центрі сюжету історія, яка розгортається на Полтавщині у період з 1901 по 1932 роки.
І ще: І будуть люди 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
3 серія. Ганжа – новий голова сільради Тарасівки
Зміни не оминули тиху Тарасівку – багато років стояв на околиці села шинок, а тепер на його місці буде сільрада. Жителі з занепокоєнням чекають прибуття нового сільського голови. Ним виявився не хто інший, як Василь Ганжа. Чоловік повернувся з каторги, встиг попрацювати на заводі й тепер повернувся в рідні місця.
Дивитись онлайн серіал І будуть люди 3 серія від 15-09-2020
Таня і Оксен одружилися. В день весілля Василь прийшов з візитом. Оксен був не радий таким гостям, але все одно запропонував випити за здоров'я молодих. Однак Василь не святкувати прийшов. Він вимагає, щоб Оксен здав батьківську рушницю.
Олеся завадила бійці між чоловіками. Коли Василь побачив дівчину, він завмер. Вона виглядає точнісінько як мати, його покійна любов Олена. Чи може Олеся бути його дочкою? Дізнайтеся, як змінилося життя в Тарасівці після того, як туди повернувся Василь.
4 серія. Гайдука засудили до смерті
Оксена заарештували за підозрою в підпалі! Але вдома його чекають молода дружина і діти, тому чоловік повинен за будь-що вийти на свободу. Йому не залишалося нічого іншого, крім як здати Михайла Гайдука, якого заарештували разом з ним. Гайдука засудили до розстрілу, а Оксена відпустили додому.
Дивитись онлайн серіал І будуть люди 4 серія від 15-09-2020
Але чи буде радий Оксен, повернувшись до сім'ї? Адже тепер він розуміє, що підписав Михайлу смертний вирок! Однак Гайдук не збирався здаватися так просто. Він зумів втекти від конвою, і тепер ховається від розшуку в землянці на болотах. Яка доля чекає його сім'ю? І чи зможе Гайдук врятуватися від переслідування?
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