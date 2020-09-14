І будуть люди 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "І будуть люди" розпочався на телеканалі СТБ. Прем'єрні 1 і 2 серія розповідають історії життя українців 20 століття на зламі епох. Дивіться онлайн 1 та 2 епізоди!

Український серіал "І будуть люди" – це сімейна сага та історична драма за мотивами роману Анатолія Дімарова. Автор сценарію – Тетяна Гнедаш. У центрі сюжету історія, яка розгортається на Полтавщині у період з 1901 по 1932 роки.

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1 серія. Свирид і Олена: заміж за нелюба

Полтавщина, 1901 рік

Дія серіалу починається в українському селі в Полтавській області. Свирид щойно взяв собі нову дружину. Чоловік радіє: нарешті буде господиня в домі. Його попередня дружина померла від сухот. Свирид уже в літах, у нього є дорослий син Оксен. Молоденька дівчина Олена не підходить йому за віком, але кого це хвилює? Свирид засипав тітоньку нареченої подарунками, а та і рада прилаштувати племінницю в хороші руки. Олена – сирота без копійки за душею, і тітонька не може натішитися удачі! Свирид славиться як добрий і багатий господар, якому всі в окрузі заздрять.

Свирид привіз молоду дружину додому і познайомив з сином. Постарілий чоловік не може насититися Оленою, не звертаючи уваги на її огиду і біль. У селі ходять чутки, адже Свирид взяв собі нову дружину, не справивши весілля. Так де ж це бачено, щоб пляшку горілки не поставив своїм односельцям, щоб ті випили за щастя нової сім'ї? Невже дружина така страшна попалася?

Дивитись онлайн серіал І будуть люди 1 серія від 14-09-2020

Свирид найняв помічника Господарство у Свирида велике, тому він наймає працівника Василя. Оксен спочатку був проти ідеї батька. Ходять чутки, ніби Василь – син бусурмана, з яким його мамка колись згрішила. Однак Свириду немає різниці, якого походження буде його новий працівник. Аби від роботи не ухилявся. Опинившись в будинку Свирида, Василь побачив, що дурниці говорили злі язики. Нова дружина господаря – красуня, молоденька і золотоволоса! Василю відразу ж сподобалася Олена. Біда в тому, що їй теж сподобався новий працівник чоловіка... Молоді люди розуміють, що їхні почуття взаємні, і вони не можуть опиратися спокусі. Що буде, якщо Свирид дізнається про те, що відбувається в його будинку? Яку біду накликають на свої голови Олена і Василь?

2 серія. Тетяна: мрійниця з родини священника

Минуло 18 років з того часу, як Свирид взяв за дружину Олену. В Україні настали неспокійні часи. Владу захопили більшовики, які здаються не меншим злом, ніж колись російський цар. Церква вимагає автокефалію, однак не всі священнослужителі готові жити без монарха. Їх-то привчили, що влада царя – від Бога. Батько Тетяни проти будь-яких змін. Він молиться за те, щоб Бог послав їм нового царя. А всі ці партії та республіки – це від лукавого.

Таня відвідує училище в Полтаві. Вона отримує освіту, щоб в майбутньому стати вчителькою. Батько дуже радий від того, що його донька вчить всяку науку. Брат Тані Федір – добра душа, завжди заступався за інших хлопців. Однак чим далі, тим більше він переймається ідеями більшовиків.

Дивитись онлайн серіал І будуть люди 2 серія від 14-09-2020

Неможливе кохання Таня приїхала додому на канікули. Вона познайомилася з Олегом – розумним молодим хлопцем, сином лікаря. Олег вчиться на медичному, щоб в майбутньому піти по стопах батька. Він розумний, цікавий та й симпатичний теж. Тані, звичайно, відразу ж сподобався хлопець. Олег вчив її кататися на велосипеді, а таких чудасій в їхньому селі небагато. Батько Тетяни не схвалив вибір доньки. Він давно конфліктує з батьком Олега. Попри це, між їхніми дітьми зароджуються почуття. Одночасно з цим народжується ще дещо нове – Українська Народна Республіка. Таня та Олег рідко бачаться, адже навчання хлопця відбирає багато часу. До того ж він є членом партії українських соціалістів і активно бере участь в житті суспільства. А Таня, звичайно ж, хоче за милого заміж. Поки Олег вчиться медицині, батьки підбирають дівчині перспективного нареченого. Їх вибір падає на Оксена, який після смерті дружини Варвари залишився на самоті... Дізнайтеся, чим закінчилася їхня історія кохання. Чи залишилася Таня з Олегом?

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