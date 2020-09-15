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Hyundai запустила власний телеканал Channel Hyundai для Smart: що на ньому показуватимуть

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Hyundai запустила власний телеканал Channel Hyundai для Smart: що на ньому показуватимуть - фото 1

Компанія Hyundai Motor запустила власний телеканал. Channel Hyundai – інтерактивна програма для Smart TV, що включає мультимедійний контент з цифровим інтерфейсом. На каналі пропонується різноманітний онлайн-контент і послуги, які надаватимуть прямий доступ до інформації бренду Hyundai.

Для початку компанія представила в програмі три категорії: прямі трансляції (Live), телебачення (TV) і моделі автомобілів (Models). У планах на майбутнє – збільшувати кількість контенту.

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Hyundai запустила власний телеканал Channel Hyundai для Smart: що на ньому показуватимуть - фото 425433

Категорія "Live" буде пропонувати випуски продуктів і презентацій відповідно до філософії компанії. Так, наприклад, 15 вересня на телеканалі буде транслюватися світова прем'єра абсолютно нового Hyundai Tucson 2021, вперше відбудеться на великому екрані за допомогою додатка і з відео високої якості.

В категорії "TV" будуть представлені відео, що охоплюють широкий спектр тем сучасного способу життя. Тут можна буде побачити цікаві репортажі про різні партнерські проєкти і заходах Hyundai: від вражаючих мистецьких колаборацій до захоплюючих новин мотоспорту. Також в планах розробка і випуск унікального контенту виключно для Channel Hyundai.

Hyundai запустила власний телеканал Channel Hyundai для Smart: що на ньому показуватимуть - фото 425434

Категорія "Models" призначена для тих, хто хоче дізнатися більше саме про автомобілі Hyundai. Додаток Channel Hyundai буде містити не тільки відеоогляди, а також мати інтерактивний виставковий зал, який дозволить клієнтам отримати віртуальний досвід знайомства з ключовими функціями моделей Hyundai.

Зараз передачі доступні англійською мовою з субтитрами, в роботі також виробництво матеріалів іншими мовами. Додаток можна завантажити за ключовими словами "Hyundai" або "Channel Hyundai" на LG Content Store або Samsung TV App Store. Контент можна також дивитися на сайті Channel Hyundai.

Hyundai запустила власний телеканал Channel Hyundai для Smart: що на ньому показуватимуть - фото 425432

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Джерело: hyundai
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