Hyundai випустив спортивну версію суперпопулярної Elantra

У сімействі Hyundai Elantra з'явилася спортивна версія з приставкою N Line. Від стандартного седана її відрізняє характерний для лінійки N декор, особливі настройки підвіски і більш потужний двигун.

Зовні Elantra N Line можна впізнати за іншим малюнком каскадної решітки радіатора, більшими повітрозабірниками зі стрілоподібними вставками і 18-дюймовими колісними дисками з особливим дизайном, а також глянцевим чорним молдінгам і корпусам дзеркал заднього виду.

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Ззаду спортивний образ завершують невеликий спойлер, дифузор і здвоєні патрубки вихлопної системи.

У салоні з червоною прострочкою і металевим декором встановлені сидіння з розвиненою бічною підтримкою і вишитим логотипом лінійки N. Рульове колесо оброблено перфорованою шкірою, педалі прикрашені металевими накладками. У списку електронних помічників є асистенти запобігання фронтальних зіткнень, стеження за розміткою, автоматичне дальнє світло, системи стеження за станом водія, моніторингу сліпих зон і інші.

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