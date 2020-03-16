Hyundai виплачуватиме кредити клієнтів, які втратили роботу через коронавірус

У США на тлі поширення коронавірусу корейський концерн заявив, що протягом пів року допомагатиме виплачувати кредити своїм клієнтам, які втратили роботу через епідемію.

За словами представників компанії, у разі втрати роботи, гарантовану фінансову підтримку отримають автовласники, які купували або орендували автомобілі з 14 березня по 30 квітня 2020 року з допомогою Hyundai Capital і Genesis Finance.

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Представники Genesis також пропонують можливість відкласти платежі на три місяці клієнтам, які купили нову версію Genesis G70 минулого модельного року або профінансували її до 30 квітня 2020 року. А в разі аналогічної угоди з Hyundai, автобренд гарантує виплати до пів року для нових клієнтів у той же період часу через Hyundai Capital.

Компанія допомагатиме виплачувати новим клієнтам кредити

Більш того, клієнти корейського концерну мають можливість відтермінувати платежі на 90 днів, якщо вони орендують або фінансують новий Hyundai Santa Fe, Tucson, Elantra, Elantra GT, Kona, Venue, Accent або Genesis G70.

Варто відзначити, що це не перший випадок, коли Hyundai пропонує фінансову допомогу клієнтам, постраждалим від глобальних криз. Після фінансової нестабільності 2008 року корейський автовиробник дозволив клієнтам повертати свої автомобілі у разі втрати роботи.

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