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Hyundai розкрила дизайн нової Elantra на відео

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Новий Hyundai Elantra покажуть 17 березня - фото 1
Новий Hyundai Elantra покажуть 17 березня

Компанія Hyundai опублікувала кілька тизерів Elantra нового покоління й оголосила дату дебюту: презентація моделі пройде в Голлівуді та Південній Кореї 17 березня.

Зі зміною покоління Elantra, вона ж Avante на домашньому ринку, перебралася на нову платформу, стала довшою, ширшою та нижчою у порівнянні з попередником, а лінію даху зробили похилішою.

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Крім того, седан приміряв на себе фірмовий стиль Parametric Dynamics, відмінна риса якого – три лінії, що з'єднуються в одній точці. У салоні з'явилися 10,25-дюймова цифрова панель приладів і екран мультимедійної системи того ж розміру.

Hyundai розкрила дизайн нової Elantra на відео - фото 391549

З моменту появи у 1990 році Elantra / Avante змінила шість поколінь. За три десятиліття по всьому світу було продано понад 13,8 мільйона екземплярів моделі.

На українському ринку актуальна версія Hyundai Elantra комплектується моторами об'ємом 1,6 і 2,0 літра в парі з шестиступінчастою "механікою" або з шестидіапазонною автоматичною коробкою передач. Ціни стартують з позначки у 425 100 гривень.

Hyundai розкрила дизайн нової Elantra на відео - фото 391548

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Джерело: Hyundai
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