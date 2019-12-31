Hyundai і Kia відкликають понад пів мільйона авто: перелік моделей

Шість моделей брендів Hyundai і Kia підлягають відкликанню через різні дефекти. Всього сервісна кампанія торкнеться 642 272 автомобілів через проблеми з двигуном і збої однієї з систем пасивної безпеки, повідомляє міністерство державних територій, інфраструктури і транспорту Південної Кореї.

У сервісні центри направлять мінівени Hyundai Grand Starex, комерційний Porter 2 і мікроавтобус Solati через "стрибаючі" обороти мотора, а також Kia Sorento, у якого нестабільно працює система запобігання лобових зіткнень.

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Тижнем раніше через проблеми з турбомоторами 2.4 і 2.0 Hyundai і Kia відкликали понад 300 тисяч автомобілів у Канаді. Ремонт був потрібний Hyundai Sonata (2011-2019), Santa Fe (2019) і Santa Fe Sport (2013-2018), Veloster (2019) і Tucson (2014 року, 2015, 2019), а також новим Kia Optima, Sorento і Sportage.

Під викликання потрапляє і мінівен Hyundai Grand Starex

У жовтні цього року повідомлялося, що Hyundai і Kia пообіцяли довічну гарантію на "проблемні" мотори сімейства Theta II, через які південнокорейські автомобілі можуть спалахнути. Тільки на північноамериканському ринку було зареєстровано понад три тисячі подібних випадків, а кількість постраждалих вимірюється десятками.

Досі невідомо, чи торкнеться відкликання машин, проданих в інших країнах. Про проблемні автомобілі в Україні, на щастя, нічого не повідомлялось.

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