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Bentley планує встановити рекорд Pikes Peak

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Рекорд планують побити на Bentley Continental GT - фото 1
Рекорд планують побити на Bentley Continental GT

Компанія Bentley повернеться на гору Пайкс Пік, щоб встановити новий рекорд для дорожніх автомобілів. За кермом купе Continental GT поїде дворазовий переможець гонки Ріс Міллен.

30 червня 2019 року Bentley спробує встановити новий рекорд "Пайкс Піку" для серійних машин. До заїзду компанія підготує новий Continental GT з твін-турбо двигуном W12, який видає 635 кінських сил і 900 Нм крутного моменту. Поєднаний з восьмидіапазонним "автоматом" і повним приводом він розганяє автівку до "сотні" за 3,7 секунди. Максимальна швидкість автомобіля складає 333 кілометри на годину.

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Торік Ріс Міллен на Bentley Bentayga поставив рекорд гонки "Пайкс Піку" серед кросоверів. Він подолав майже 20-кілометрову гірську трасу за 10 хвилин 49,9 секунди, майже на дві хвилини покращивши результат Пола Далленбаха на Range Rover Sport.

Спроба перевершення результату відбудеться 30 червня - фото 316996
Спроба перевершення результату відбудеться 30 червня

На честь рекорду Bentley випустила спецверсію Bentayga під назвою Pikes Peak. Кросовер пропонується у чорному кольорі Deep Beluga Black або яскраво-зеленому Radium. Всі хромовані деталі на ньому замінені чорними, 22-дюймові колеса – двоколірні, а на передніх крилах красуються логотипи Pikes Peak.

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Джерело: Motor
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