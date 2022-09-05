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Хворого на афазію Брюса Вілліса сфотографували під час прогулянки: як зараз виглядає актор

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Хворого на афазію Брюса Вілліса сфотографували під час прогулянки: як зараз виглядає актор - фото 1

Життя зірки кіно Брюса Вілліса кардинально змінилося після того, як йому діагностували проблеми з когнітивними здібностями. Зараз актора можна вкрай рідко побачити на публіці.

Однак папараці вдалося підловити Брюса Вілліса під час прогулянки у Лос-Анджелесі. Фото, на яких він зустрівся з другом у Санта-Моніці, з'явилися у Twitter.

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Як видно з кадрів, 67-річний голлівудський актор був одягнений у легкій білій сорочці та штанах. Шанувальники зазначили, що Вілліс виглядає досить здоровим, у підтягнутій формі та веселим.

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