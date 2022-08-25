Елтон Джон заспойлерив спільний хіт з Брітні Спірс – відео

Відомий британський виконавець Елтон Джон не втримався та в караоке анонсував майбутню спільну пісню з Брітні Спірс. Варто зауважити, що це перша новинка від співачки за чимало років, які вона перебувала під опікою батька.

75-річний британський музикант, який має цілу колекцію Греммі, Елтон Джон несподівано заспойлерив спільну пісню з попзіркою Брітні Спірс, яка доволі давно не випускала нічого нового через перебування під жорсткою опікою власної родини. Тож анонс від Елтона Джона вразив мережу. Відповідне відео з'явилось на офіційній сторінці виконавця в інстаграмі.

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Сер Елтон саме насолоджувався відпочинком у ресторані у La Guerite у Каннах, коли вирішив заспівати в караоке майбутній хіт. під назвою "Hold Me Closer". За короткий час допис зібрав понад 933 тисяч переглядів. А прем'єра спільної з Брітні Спірс новинки запланована на 26 серпня.

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