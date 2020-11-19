На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Хвороба і фінал кар'єри: Майкл Джей Фокс з "Назад у майбутнє" шокував мемуарами
-
- 6
59-річний американський актор Майкл Джей Фокс випустив вже четверті свої мемуари, які присвятив питанню, чи можна бути водночас реалістом та оптимістом. І це не дивно, адже у нього було чимало труднощів у житті.
Майкл Джей Фокс, якому славу принесли фільми "Назад у майбутнє", презентував нові мемуари, у яких розповів про свою хворобу Паркінсона, пандемію та проблеми зі спиртним. Він зосередив увагу на тому, як зберігати оптимізм у складних ситуаціях.
І ще: Дивіться відео зі зйомок Людини-павука 3: на ньому Том Холланд і Зендея виконують трюк
Відзначимо, що у 29 акторові поставили діагноз хвороба Паркінсона і давали лише 10 років у кар'єрі, однак це не завадило йому працювати до сьогодні. Однак зараз Фокса турбує те, що він міг переоцінити власні сили, адже навіть оптимізм не надто його рятує. Тож у 59 він вирішив остаточно розпрощатись з акторським мистецтвом.
Зірка згадав, що також доволі серйозно страждав від проблем з алкоголем. Якось його дружина навіть натрапила на нього п'яного із пролитим пивом по підлозі. Через це вони доволі довго не наважувались завести ще одну дитину, адже стан актора не покращувався. Однак йому допомогла програма "12 кроків тверезості", яка дала ще один шанс на міцну сім'ю.
У 2013 році на телеканалі NBC Майкл Джей Фокс мав власний комедійний серіал про телеведучого із хворобою Паркінсона, який вирішив стати зіркою. Але проєкт зачинився після першого ж сезону. Причиною цього була реальна хвороба актора, яка лякала керівництво каналу, а також те, що недуга заважала Фоксу якісно працювати, запам'ятовувати репліки та зосереджуватись.
Але це не всі труднощі, з якими стикнувся актор, адже йому довелось заново вчитись ходити після складної операції з видалення пухлини. Врешті мемуари завершуються роздумами про пандемію та подякою всім медикам. За його словами, щовечора о 19:00 вони дзвонили у дзвоники, свистіли та аплодували на знак вдячності людям, які борються за життя інших.
Читайте також: Зустріч випускників Гоґвортсу: Том Фелтон влаштував онлайн-вечірку з зірками Гаррі Поттера
-
12:54Хвороба і фінал кар'єри: Майкл Джей Фокс з "Назад у майбутнє" шокував мемуарами
-
12:20Молода і сексуальна: Дженніфер Лопес захопила новою зйомкою
-
11:50Таємна шухляда на кухні здивувала мережу (фото)
-
11:23Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
-
10:52Знаки Зодіаку, з якими найважче будувати стосунки
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:43День ангела Ніни 2020: значення імені та характер його власниць
-
10:26Наймолодша мільярдерка світу засвітила апетитні форми в бікіні
-
09:55Як розбудити глухого собаку: миле відео підкорює Reddit
-
09:25Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
-
09:07Міжнародний день чоловіків 2020: привітання, смс і картинки зі святом
-
08:55Погода в Україні 19 листопада: від морозів до сильного вітру
-
08:27Як кинути курити за допомогою гри
-
07:45Науковці з'ясували, скільки годин сну необхідно для здорового серця
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:22Жере непомірно: відомий розхід палива 1500-сильного Bugatti Chiron Pur Sport
- 18 листопада
-
21:56Найкращі напої, які корисно пити перед сном
-
21:2119 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:56Apple дозволить розробникам заробляти більше грошей
-
20:365 речей, які має взяти чоловік на перше побачення
-
20:17Зима близько: як знакам Зодіаку підготуватись до грудня
-
19:55Mini показала футуристичний концепт мінівена Vision Urbanaut: фото
-
19:42Безпровідна зарядка Apple MagSafe Duo виявилася недостатньо потужною для iPhone 12
-
19:27З'явився рейтинг найдорожчих для проживання міст світу
-
19:12Канадців закликали остерігатися лосів, які лижуть автомобілі
-
11:23Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
-
09:25Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
-
07:45Науковці з'ясували, скільки годин сну необхідно для здорового серця
- 18 листопада
-
21:56Найкращі напої, які корисно пити перед сном
-
20:17Зима близько: як знакам Зодіаку підготуватись до грудня
-
17:17Максимально захищений: як вибрати смартфон для представників робітничих професій
-
14:20Названо найкращі туристичні еконапрямки у 2021 році
-
11:18Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада
-
07:21Дивіться на найшвидший Audi TT RS: на ньому їздить пенсіонер (відео)
- 17 листопада
-
20:1710 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
15:40Матч Швейцарія – Україна скасовано: відома причина
-
13:51Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху
-
11:19Простий психологічний тест: оберіть квітку на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада
-
07:19Погода в Україні 17 листопада: прогноз на сьогодні
- 16 листопада
-
20:19Забула, як займатись справжнім сексом: порнозірка Лана Роудс здивувала історією (18+)
-
18:50Чому інколи корисно нічого не робити і як це допомагає у житті
-
16:16Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото)
-
14:16Поруч: KAZKA та ALEKSEEV випустили спільний український хіт
-
12:19Виберіть карту та отримайте передбачення на найближче майбутнє
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 листопада
-
08:22Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у дванадцятому випуску (відео)
-
07:20Погода в Україні 16 листопада: прогноз на понеділок