Хвороба і фінал кар'єри: Майкл Джей Фокс з "Назад у майбутнє" шокував мемуарами

59-річний американський актор Майкл Джей Фокс випустив вже четверті свої мемуари, які присвятив питанню, чи можна бути водночас реалістом та оптимістом. І це не дивно, адже у нього було чимало труднощів у житті.

Майкл Джей Фокс, якому славу принесли фільми "Назад у майбутнє", презентував нові мемуари, у яких розповів про свою хворобу Паркінсона, пандемію та проблеми зі спиртним. Він зосередив увагу на тому, як зберігати оптимізм у складних ситуаціях.

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Відзначимо, що у 29 акторові поставили діагноз хвороба Паркінсона і давали лише 10 років у кар'єрі, однак це не завадило йому працювати до сьогодні. Однак зараз Фокса турбує те, що він міг переоцінити власні сили, адже навіть оптимізм не надто його рятує. Тож у 59 він вирішив остаточно розпрощатись з акторським мистецтвом.

Зірка згадав, що також доволі серйозно страждав від проблем з алкоголем. Якось його дружина навіть натрапила на нього п'яного із пролитим пивом по підлозі. Через це вони доволі довго не наважувались завести ще одну дитину, адже стан актора не покращувався. Однак йому допомогла програма "12 кроків тверезості", яка дала ще один шанс на міцну сім'ю.

У 2013 році на телеканалі NBC Майкл Джей Фокс мав власний комедійний серіал про телеведучого із хворобою Паркінсона, який вирішив стати зіркою. Але проєкт зачинився після першого ж сезону. Причиною цього була реальна хвороба актора, яка лякала керівництво каналу, а також те, що недуга заважала Фоксу якісно працювати, запам'ятовувати репліки та зосереджуватись.

Але це не всі труднощі, з якими стикнувся актор, адже йому довелось заново вчитись ходити після складної операції з видалення пухлини. Врешті мемуари завершуються роздумами про пандемію та подякою всім медикам. За його словами, щовечора о 19:00 вони дзвонили у дзвоники, свистіли та аплодували на знак вдячності людям, які борються за життя інших.

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