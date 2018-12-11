Хуртовини та ожеледиця: погода в Україні 12 грудня

12 грудня по всій Україні очікується значне погіршення погодних умов.

Вже 12 грудня, у середу, циклон з півдня визначить погіршення погоди на більшості території країни. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"У середу випадатиме сніг, мокрий сніг (перша карта), на Півдні та Сході переважно з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини та нахабна ожеледиця. Температура повітря за такої ситуації і не думає привертати до себе увагу – близько нуля, на Заході вночі -1-4 градуси", – відзначила вона.

У Києві 12 грудня очікуються опади в вигляді снігу та мокрого снігу, а також налипання та ожеледиця. температура повітря втримається на рівні нуля.

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