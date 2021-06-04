Хула-хуп: що може дати його крутіння вдома

Придбати обруч для тренувань вважає своїм обов'язком майже кожна жінка або дівчина, яка мріє про осину талію. Але чи є користь від хула-хупа?

Вчений і спортсмен, професор Ларс Донат з Німецького спортивного університету Кельна констатує, що хула-хуп є низькопороговим тренувальним пристроєм, і підкреслює: цілеспрямовані тренування з ним дуже корисні. Про це пише proexpress.

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"Дослідження показують, що заняття з крутінням обруча протягом декількох тижнів можуть збільшити силову витривалість і помітно зменшити кількість жиру в нижній частині живота", – говорить експерт. За словами вченого, крутячи обруч, ми тренуємо такі групи м'язів: преса, спини, сідниць, стегон.

Тренуватися з ним можна вдома в будь-який час, виділивши трохи простору. Під час його крутіння можна займатися улюбленими справами, наприклад, розмовляти телефоном або дивитися телевізор. Дехто примудряється навіть читати. Щоб почати заняття з хула-хупом не потрібно спеціальних навичок та фізичної підготовки. Навчитися його крутити можна за кілька тренувань.

Водночас у обруча дуже обмежений функціонал: він не сприяє формуванню рельєфу, з його допомогою витрачається незначна кількість калорій.

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