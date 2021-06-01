Це приємне заняття так само корисне, як і спорт

Вчений Джеймс Стюард провів дослідження, в ході яких вивчав вплив фізичних навантажень на тіло людини. З'ясувалося, що гаряча ванна надає на тіло такий самий ефект, як і заняття спортом.

До недавнього часу схожість спорту і гарячих ванн була недоведена, проте в останні десятиліття кількість досліджень на цю тему зросла. І збільшилася кількість доказів. Регулярний прийом гарячих ванн, гарячий гідромасаж або сауна допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань, а також надають інші позитивні впливи на організм людини. Про це пише livemint.

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Дослідник припустив, що гарячі ванни можуть надавати на організм такий самий вплив, як аеробні вправи низької та середньої інтенсивності. Проведені їм експерименти підтвердили ці припущення.

Довгострокові дослідження поза лабораторією довели, що застосування тепла в стані спокою, або те, що вчені люблять називати "пасивним нагріванням", може бути приємним, практичним і дієвим для поліпшення здоров'я. Однак, експерти роблять наголос на тому, що гаряча ванна не зможе повною мірою замінити тренування в залі. Фахівці рекомендують ванни і сауну лише для посилення ефекту від занять спортом.

Гаряча ванна / inverse

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