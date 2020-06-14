На скільки оштрафували українців під час карантину: шокуюча цифра

В Україні продовжують місцево пом'якшувати карантин, однак чимало людей все ще порушують обмеження. Така поведінка у період пандемії вже вилилась не лише в антирекордні показники захворілих, а й у чималу суму штрафі.

Керівник Нацполіції Ігор Клименко під час селективної наради з Володимира Зеленського з правоохоронними органами та Кабміном розповів про те, що за весь період карантину склали більше як 12,5 тис. адмінпротоколів через порушення правил безпеки. У судах взагалі ж було прийнято рішень про штрафи на суму у 4,5 мільйона гривень.

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Зважаючи на те, що у кількох областях досі не введено наступного етапу пом'якшення карантину, прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував навіть посилити контроль за всіма заходами, які дозволено. Тим часом президент Володимир Зеленський планує перевіряти ретельніше всі місця, де можливі скупчення людей, а також не забувати, що відповідальними за порушення правил карантину є ті платформи та заклади, які дозволяють собі приймати більше українців, ніж можна.

На яку суму оштрафували порушників карантину в Україні

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