Художник зобразив мульт-персонажів у реальному житті: напрочуд лячно

Мігель Васкес зробив серію фігур 3D, показуючи нам, що буде, якщо деяких героїв з мультфільмів перенести в наше реальне життя... вийшло дуже страшно!

Переробляючи відомих і улюблених багатьма персонажів з 2D в 3D, роблячи вінілові ляльки Мігель викликає у тих, хто це бачить або сміх, або жах, або і те й інше.

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Якщо в мультфільмах наші герої милі і потішні, то в тривимірній реальності, придуманій художником вони можуть викликати травму на все життя. Сім'я Сімпсонів, Патрік, Губка Боб, Гуффі, навіть жабеня Керміт з маппет-шоу постраждали від творчості цього художника! Деякі люди намагалися відрадити Мігеля робити це, але художник відповів рішуче:

"Коли люди говорять, що моє мистецтво в 3D жахливе, огидне і руйнівне, я відповідаю, що так і було задумано. Роль мистецтва, – це змусити нас думати, вийти із зони комфорту і ламати наші ілюзії незаперечними істинами!"

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