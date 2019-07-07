Геніальні трюки, які використовують фотографи

Крутезні трюки від фотографа з Барселони, які допоможуть зробити ваші знімки унікальними.

У фотографа Хорді Коалітіка з Барселони, чиї методи ефектних знімків прості, зрозумілі і легко застосовні, є для вас порція соковитих фототрюків.

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Пластикові пляшки, макарони-букви і шнурки від черевиків: ось які інструменти використовує каталонець. А знімки, проте, виходять на 10 балів і за якістю, і за оригінальністю. Можете взяти у свій арсенал кілька трюків, Хорді точно не буде проти.

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