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Геніальні трюки, які використовують фотографи

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Як зробити оригінальне фото - фото 1
Як зробити оригінальне фото / insta

Крутезні трюки від фотографа з Барселони, які допоможуть зробити ваші знімки унікальними.

У фотографа Хорді Коалітіка з Барселони, чиї методи ефектних знімків прості, зрозумілі і легко застосовні, є для вас порція соковитих фототрюків.

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Пластикові пляшки, макарони-букви і шнурки від черевиків: ось які інструменти використовує каталонець. А знімки, проте, виходять на 10 балів і за якістю, і за оригінальністю. Можете взяти у свій арсенал кілька трюків, Хорді точно не буде проти.

Геніальні трюки, які використовують фотографи - фото 339065
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Геніальні трюки, які використовують фотографи - фото 339063
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Геніальні трюки, які використовують фотографи - фото 339044
Геніальні трюки, які використовують фотографи - фото 339062
Геніальні трюки, які використовують фотографи - фото 339042
Геніальні трюки, які використовують фотографи - фото 339048
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Геніальні трюки, які використовують фотографи - фото 339061
Геніальні трюки, які використовують фотографи - фото 339051
Геніальні трюки, які використовують фотографи - фото 339054
Геніальні трюки, які використовують фотографи - фото 339052
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Геніальні трюки, які використовують фотографи - фото 339045
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Джерело: ntv
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