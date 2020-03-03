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Коронавірус 8 березня

Художник захистив від коронавірусу найвищу будівлю Ірану: відео

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Milad Tower - фото 1
Milad Tower / Getty Images

Іранський художник вирішив показати, що з коронавірусом варто боротися, і зробив це доволі креативно. Хлопець захистив від 2019-nCov вежу Бордж-е Мілад, яка є найвищою спорудою в країні.

Талановитий художник Хамід Ебрахімніа поділився на своєму профілі в соцмережі Instagram особливим відео, на якому два вертольоти "одягають" величезну медичну маску на споруду Бордж-е Мілад в Тегерані. Не дарма її вважають найвищою в Ірані, адже її висота - 435 метрів.

І ще: Як не заразитися коронавірусом в літаках: практичні поради

"Ми боремось з коронавірусом. Це мій символічний твір, який показує колективне протистояння хворобі у моєму рідному місті. Стежте за корисними інструкціями ВООЗ, щоб захиститись", поділився Хамід. І справді, мистецтво також може допомагати у таких справах, адже важливо привернути увагу до недуги та способів її уникнути.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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