Художник створює оригінальні малюнки з паперу

Митець та блогер з Копенгагена створює дійсно цікаві картини за допомогою лише звичайного паперу для друку. Ми підготували для вас підбірку найкращих його робіт.

Блогер та художник HuskMitNavn викладає в мережу Instagram свої малюнки. Особливість його робіт в тому, що автор доповнює картину надірваним папером. Рвані краї ідеально вписуються та доповнюють картинки.

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Маркери, папір та фантазія – інструменти художника.

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