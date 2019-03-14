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Художник створює оригінальні малюнки з паперу

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Художник створює картини з паперу - фото 1
Художник створює картини з паперу

Митець та блогер з Копенгагена створює дійсно цікаві картини за допомогою лише звичайного паперу для друку. Ми підготували для вас підбірку найкращих його робіт.

Блогер та художник HuskMitNavn викладає в мережу Instagram свої малюнки. Особливість його робіт в тому, що автор доповнює картину надірваним папером. Рвані краї ідеально вписуються та доповнюють картинки.

І ще: Не фотошоп: безголові фотографії XIX століття

Маркери, папір та фантазія – інструменти художника.

До теми: Шедеври фотомистецтва: National Geographic обрав кращі фото з Instagram

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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