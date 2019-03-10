Шедеври фотомистецтва: National Geographic обрав кращі фото з Instagram

National Geographic оголосив конкурс в мережі Instagram та обрав найкращі роботи за 24 години. Дивіться, ці фото справжні шедеври!

National Geographic увійшов в історію Instagram як перший бренд, який набрав 100 мільйонів передплатників. Щоб відсвяткувати це у своєму стилі, вони оголосили фотоконкурс, використовуючи хештег #natgeo100contest.

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У 24-годинному вікні конкурсу в журнал надійшло понад 94 000 фотографій! Редактори та фотографи з National Geographic переглянули заявки й звузили їх до топ-10 найбільш приголомшливих фото, а потім дозволили своїм передплатникам проголосувати за того, хто стане головним переможцем.

Нижче ви можете побачити фотографію переможця конкурсу, кращих фіналістів та інші чудові світлини, які не перемогли, але все ж приголомшать кого завгодно!

Переможець – Кетан Хамбхайта

Фіналіст Сандра Каттанео Адорно

Фіналіст Адам Кіфер

Фіналіст Хатія Нікабадзе

Фіналіст Франсиско Х. Перес

Фіналіст Сара Стейн

Фіналіст Кріс О'Браян

Фіналіст Мет Потенскі

Фіналіст Феліче Сімон

Фіналіст Френк Халуска

Ануроп Крішнан

Кейн Деласі

Арвінд Патвал

Маджед Султан Альзааби

Шивам

Брент Стіртон

Ніколас Паркер

Жасінта Вердегаль

Максим Ісраель Кол'єр

Себастіан Надь

Чайтан'я Дешпанде

Юрій Шуфур

Андрі Лаукас

Ніколас Паркер

Кен Гейгер

Девон Фокс

Андре Мусгроув

Хуан Кінтерос

Улла Ломан

Себастіан Шайхль

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