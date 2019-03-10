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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Шедеври фотомистецтва: National Geographic обрав кращі фото з Instagram

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https://maximum.fm/velikij-kanjon-pid-zirkami-vrazhayuche-foto-national-geographic_n149227 - фото 1
https://maximum.fm/velikij-kanjon-pid-zirkami-vrazhayuche-foto-national-geographic_n149227

National Geographic оголосив конкурс в мережі Instagram та обрав найкращі роботи за 24 години. Дивіться, ці фото справжні шедеври!

National Geographic увійшов в історію Instagram як перший бренд, який набрав 100 мільйонів передплатників. Щоб відсвяткувати це у своєму стилі, вони оголосили фотоконкурс, використовуючи хештег #natgeo100contest.

І ще: Великий каньйон під зірками: вражаюче фото National Geographic

У 24-годинному вікні конкурсу в журнал надійшло понад 94 000 фотографій! Редактори та фотографи з National Geographic переглянули заявки й звузили їх до топ-10 найбільш приголомшливих фото, а потім дозволили своїм передплатникам проголосувати за того, хто стане головним переможцем.

Нижче ви можете побачити фотографію переможця конкурсу, кращих фіналістів та інші чудові світлини, які не перемогли, але все ж приголомшать кого завгодно!

Переможець – Кетан Хамбхайта - фото 312978
Переможець – Кетан Хамбхайта
Фіналіст Сандра Каттанео Адорно - фото 312977
Фіналіст Сандра Каттанео Адорно
Фіналіст Адам Кіфер - фото 312981
Фіналіст Адам Кіфер
Фіналіст Хатія Нікабадзе - фото 312984
Фіналіст Хатія Нікабадзе
Фіналіст Франсиско Х. Перес - фото 312987
Фіналіст Франсиско Х. Перес
Фіналіст Сара Стейн - фото 312989
Фіналіст Сара Стейн
Фіналіст Кріс О'Браян - фото 312990
Фіналіст Кріс О'Браян
Фіналіст Мет Потенскі - фото 312991
Фіналіст Мет Потенскі
Фіналіст Феліче Сімон - фото 312995
Фіналіст Феліче Сімон
Фіналіст Френк Халуска - фото 312998
Фіналіст Френк Халуска
Ануроп Крішнан - фото 312974
Ануроп Крішнан
Кейн Деласі - фото 312975
Кейн Деласі
Арвінд Патвал - фото 312976
Арвінд Патвал
Маджед Султан Альзааби - фото 312979
Маджед Султан Альзааби
Шивам - фото 312980
Шивам
Брент Стіртон - фото 312982
Брент Стіртон
Ніколас Паркер - фото 312983
Ніколас Паркер
Жасінта Вердегаль - фото 312985
Жасінта Вердегаль
Максим Ісраель Кол'єр - фото 312986
Максим Ісраель Кол'єр
Себастіан Надь - фото 312988
Себастіан Надь
Чайтан'я Дешпанде - фото 312992
Чайтан'я Дешпанде
Юрій Шуфур - фото 312993
Юрій Шуфур
Андрі Лаукас - фото 312994
Андрі Лаукас
Ніколас Паркер - фото 312996
Ніколас Паркер
Кен Гейгер - фото 312997
Кен Гейгер
Девон Фокс - фото 312999
Девон Фокс
Андре Мусгроув - фото 313000
Андре Мусгроув
Хуан Кінтерос - фото 313001
Хуан Кінтерос
Улла Ломан - фото 313002
Улла Ломан
Себастіан Шайхль - фото 313003
Себастіан Шайхль

До теми: У National Geographic показали панораму островів Норвегії: вражаючі фото

Джерело: boredpanda
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