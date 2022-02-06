Художник поставив куб із чистого золота у Центральному парку Нью-Йорка.

У Центральному парку Нью-Йорка встановили золотий куб вартістю 11,7 мільйона доларів. Артоб'єкт було вилито у Швейцарії, виготовлений він з 24-каратного золота.

Так, у Нью-Йорку в Центральному парку красується незвичайний куб із чистого золота 999 проби. Його автором став німецький художник Ніклас Кастелло, пише The New York Times.

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Вага куба – близько 186 кілограмів. Він стоїть на снігу на одній із доріжок парку. Творець хотів продемонструвати силу капіталу та привернути увагу до своєї валюти під назвою Монета Кастелло.

Перехожі захоплюються об'єктом, тому що на ньому переливається світло.

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