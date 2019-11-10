Художниця заради експерименту дозволила глядачам робити з собою все, що завгодно: 18+

Одна з найвідоміших акцій художниці Марини Абрамович називалася Ритм 0 і була вона організована в 1974 році в Неаполі. Цей перформанс ще на стадії задуму таїв у собі небезпеку, але, коли він почався, події розвивалися дуже непередбачувано.

Ідея перформансу Ритм 0 була дуже проста: Абрамович мала стояти смирно протягом шести годин, в той час як люди, які прийшли на неї подивитися, могли робити з нею все, що їм заманеться, використовуючи будь-який з 72 предметів, які вона поклала на стіл поруч. Одні предмети могли принести задоволення, інші – заподіяти біль і навіть вбити. Перед художницею лежало пір'я, сірники, ніж, цвяхи, ланцюги, ложка, вино, мед, цукор, мило, шматок торта, сіль, коробка з лезами, металева труба, скальпель, спирт, ніж, заряджений пістолет і багато іншого.

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Абрамович стояла посеред кімнати з табличкою на грудях, яка свідчила: "Інструкція: на столі лежать 72 предмети, які можна застосовувати до мене як хочеться. Перформанс. Я – об'єкт. У цей проміжок часу я несу повну відповідальність. Тривалість: 6 годин (20:00-2:00)".

Спочатку глядачі були акуратні і ніжні: вони цілували її, дарували квіти, але, не отримуючи відсічі і заперечень, поступово заходили все далі і далі. Присутній на перформансі мистецтвознавець Томас МакЕвой писав: "Все почалося невинно. Хтось повернув її, інший потягнув за руку, хтось торкнувся вже більш інтимно. До третьої години весь її одяг був порізаний лезами, а до четвертого леза добралися і до її шкіри. Хтось надрізав її горло і пив кров. З нею робили і інші речі сексуального характеру. Вона була так залучена в процес, що не заперечила б, якби глядачі захотіли зґвалтувати або вбити її..."

Власні враження Абрамович від того, що люди з нею робили, виявилися ще більш жахливими. Художниця згадує: "Я відчувала себе зґвалтованою, вони зрізали одяг, вони встромляли мені в живіт шипи троянд, приставляли пістолет до моєї голови, інший би зламався". Коли минуло шість годин, Абрамович почала ходити серед глядачів. Вони не могли дивитися їй в очі.

"Я хотіла показати одну річ: це просто дивно, наскільки швидко людина може перетворитися у дикий печерний стан, якщо їй це дозволити. Ця робота розкриває щось жахливе про людство...".

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