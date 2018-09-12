Архітектор збудував ефектний дім у Minecraft: епічне відео

BuzzFeed попросив талановитого архітектора створити помешкання у популярній грі Minecraft, і ось що вийшло!

Журналісти популярного видання BuzzFeed звернулись до архітектора Ендрю МакКлюра з пропозицією збудувати будинок у Minecraft. Чоловік погодився, щоправда, зізнався, що зовсім нуб у грі, тому провів кількагодинне навчання з маленькою кузиною, аби зрозуміти, як і що взагалі можна зробити. Що й казати, для архітектора виявилось не так просто опанувати Minecraft, щоб сповна реалізувати свій задум всього за 2 години, зате він звів помешкання у японському стилі з басейном. Ось як це виглядає!

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