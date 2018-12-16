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Художниця-хамелеон вразила мережу своїми роботами

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Головний об'єкт на картинах – сама художниця - фото 1
Головний об'єкт на картинах – сама художниця / redcultura

Ця талановита дівчина малює на своєму тілі, щоб зливатися з фоном.

Сесілія Паредес – художниця з Філадельфії, яка народилася в Перу. В інтернеті вона прославилася своїм особливим стилем, у якому змішує фотографію, живопис і перформанс.

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Головний об'єкт на її картинах – сама Сесілія, проте художниця робить все, щоб злитися з фоном і стати частиною зображення. "Я обгортаю, покриваю або малюю на своєму тілі такий самий принт, з якого складається фон і стаю невід'ємною частиною пейзажу. Так я працюю зі своєю ідентифікацією. За своє життя я багато переїжджала, можливо, моя творчість – це психологічна спроба осісти на місці", – коментує Сессіль свій арт-проект. Глядачі називають художницю хамелеоном і з нетерпінням чекають на її нові роботи.

Художниця-хамелеон вразила мережу своїми роботами - фото 295343

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Художниця-хамелеон вразила мережу своїми роботами - фото 295345

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Художниця-хамелеон вразила мережу своїми роботами - фото 295349

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Джерело: redcultura
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