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Художниця прикрасила португальське місто вишивкою: фотофакт

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Вишивка на стіні португальського міста - фото 1
Вишивка на стіні португальського міста / Aheneah

Креативна художниця під псевдонімом Aheneah створила на стіні "вишиванку" прямісінько посеред португальського міста. Це варто побачити!

Талановита художниця Ана Мартінс або ж просто Aheneah розмістила величезну "вишиванку" на стіні однієї з вулиць Віла-Франка-ді-Шира. Щодня тут проходить чимало людей, які, зазвичай, не надто зважають на оточення та поглинені власними думками. Однак незвичайний арт з 700 метрів шерстяної пряжі та понад 2 тисяч цвяхів змушує їх забути про те, куди вони можуть поспішати. Це незвичайно!

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Вишивка на стіні португальського міста - фото 287042
Вишивка на стіні португальського міста / Aheneah
Вишивка на стіні португальського міста - фото 287041
Вишивка на стіні португальського міста / Aheneah
Вишивка на стіні португальського міста - фото 287038
Вишивка на стіні португальського міста / Aheneah
Вишивка на стіні португальського міста - фото 287037
Вишивка на стіні португальського міста / Aheneah
Вишивка на стіні португальського міста - фото 287040
Вишивка на стіні португальського міста / Aheneah
Вишивка на стіні португальського міста - фото 287039
Вишивка на стіні португальського міста / Aheneah

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Джерело: tjournal
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