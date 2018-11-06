Художниця прикрасила португальське місто вишивкою: фотофакт

Креативна художниця під псевдонімом Aheneah створила на стіні "вишиванку" прямісінько посеред португальського міста. Це варто побачити!

Талановита художниця Ана Мартінс або ж просто Aheneah розмістила величезну "вишиванку" на стіні однієї з вулиць Віла-Франка-ді-Шира. Щодня тут проходить чимало людей, які, зазвичай, не надто зважають на оточення та поглинені власними думками. Однак незвичайний арт з 700 метрів шерстяної пряжі та понад 2 тисяч цвяхів змушує їх забути про те, куди вони можуть поспішати. Це незвичайно!

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Вишивка на стіні португальського міста / Aheneah

Вишивка на стіні португальського міста / Aheneah

Вишивка на стіні португальського міста / Aheneah

Вишивка на стіні португальського міста / Aheneah

Вишивка на стіні португальського міста / Aheneah

Вишивка на стіні португальського міста / Aheneah

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