Художниця перетворила дошку для серфінгу у витвір мистецтва

Талановита дизайнерка вирішила зробити зі звичайної дошки для серфінгу дещо особливо. Це варто побачити!

Знайомтесь, Енн Марі Прайс (Anne Marie Price) – дизайнер та художниця з мозаїки, яка викладає у Каліфорнії. Коли вона не створює незвичайні арти з мозаїки у своїй студії, то створює щось на різноманітних пляжах. Нещодавно вона взяла участь у благодійній акції, у рамках якої перетворювала дошки для серфінгу у витвори мистецтва. Так на серфі з'явилась "Марина" – персонаж давньої ірландської казки про Марину Мерроу.

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Звичайна дошка для серфінгу отримала нове життя / Anne Marie Price

Звичайна дошка для серфінгу отримала нове життя / Anne Marie Price

Звичайна дошка для серфінгу отримала нове життя / Anne Marie Price

Звичайна дошка для серфінгу отримала нове життя / Anne Marie Price

Звичайна дошка для серфінгу отримала нове життя / Anne Marie Price

Звичайна дошка для серфінгу отримала нове життя / Anne Marie Price

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