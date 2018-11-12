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Художниця перетворила дошку для серфінгу у витвір мистецтва

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Звичайна дошка для серфінгу отримала нове життя - фото 1
Звичайна дошка для серфінгу отримала нове життя / Anne Marie Price

Талановита дизайнерка вирішила зробити зі звичайної дошки для серфінгу дещо особливо. Це варто побачити!

Знайомтесь, Енн Марі Прайс (Anne Marie Price) дизайнер та художниця з мозаїки, яка викладає у Каліфорнії. Коли вона не створює незвичайні арти з мозаїки у своїй студії, то створює щось на різноманітних пляжах. Нещодавно вона взяла участь у благодійній акції, у рамках якої перетворювала дошки для серфінгу у витвори мистецтва. Так на серфі з'явилась "Марина" персонаж давньої ірландської казки про Марину Мерроу.

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Звичайна дошка для серфінгу отримала нове життя - фото 288306
Звичайна дошка для серфінгу отримала нове життя / Anne Marie Price
Звичайна дошка для серфінгу отримала нове життя - фото 288305
Звичайна дошка для серфінгу отримала нове життя / Anne Marie Price
Звичайна дошка для серфінгу отримала нове життя - фото 288304
Звичайна дошка для серфінгу отримала нове життя / Anne Marie Price
Звичайна дошка для серфінгу отримала нове життя - фото 288303
Звичайна дошка для серфінгу отримала нове життя / Anne Marie Price
Звичайна дошка для серфінгу отримала нове життя - фото 288302
Звичайна дошка для серфінгу отримала нове життя / Anne Marie Price
Звичайна дошка для серфінгу отримала нове життя - фото 288301
Звичайна дошка для серфінгу отримала нове життя / Anne Marie Price

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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