Співробітники берлінського метро переспівали хіт Френка Сінатри My Way

Мережа Берлінського громадського транспорту (BVG) виклала на свій youtube-канал рекламний ролик зі співробітниками метрополітену в головних ролях.

Вони записали кавер на хіт My Way Френка Сінатри та зняли для нього яскравий кліп з використанням кінематографічних ("Механічний апельсин", "Краса по-американськи") та художніх алюзій ("Народження Венери").

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Над відео працювало агентство Jung von Matt / SAGA. А сама кавер-версія My Way була записана в колаборації з репером Cro.

Кавер на пісню Френка Сінатри My Way – дивіться відео онлайн:

Зазначимо, що відео скоро стало вірусним. Станом на написання новини його переглянули майже 1,5 млн разів.

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