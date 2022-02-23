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Художниця органічно замінює героїв популярних серіалів диснеївськими принцесами й принцами

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Художниця органічно замінює героїв популярних серіалів диснеївськими принцесами й принцами - фото 1

Що буде, якщо героїв з популярних та культових серіалів чи фільмів замінять диснеївські персонажі? Виявляється, картинка виглядала б доволі органічно. Дивіться просто зараз на Радіо MAXIMUM промовисті приклади.

Художниця з ніком OneFairyFail ділиться в Instagram своїми незвичайними роботами. У них вона показує, як виглядали б герої діснеївських мультфільмів серед декорацій відомих серіалів.

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За основу ентузіастка взяла сцени з серіалів "Емілі в Парижі", "Ейфорія", "Друзі", "Секс і місто", "Ти", "Гра в кальмара" та багато інших.

Художниця органічно замінює героїв популярних серіалів диснеївськими принцесами й принцами - фото 498456

Художниця органічно замінює героїв популярних серіалів диснеївськими принцесами й принцами - фото 498457

Художниця органічно замінює героїв популярних серіалів диснеївськими принцесами й принцами - фото 498458

Художниця органічно замінює героїв популярних серіалів диснеївськими принцесами й принцами - фото 498459

Художниця органічно замінює героїв популярних серіалів диснеївськими принцесами й принцами - фото 498460

Художниця органічно замінює героїв популярних серіалів диснеївськими принцесами й принцами - фото 498461

Художниця органічно замінює героїв популярних серіалів диснеївськими принцесами й принцами - фото 498462

Художниця органічно замінює героїв популярних серіалів диснеївськими принцесами й принцами - фото 498463

Художниця органічно замінює героїв популярних серіалів диснеївськими принцесами й принцами - фото 498464

Художниця органічно замінює героїв популярних серіалів диснеївськими принцесами й принцами - фото 498465

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