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Австралієць прикріпив плівковий фотоапарат до дрона та зробив аналогові аерофотознімки

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Австралієць прикріпив плівковий фотоапарат до дрона та зробив аналогові аерофотознімки - фото 1

Інженер та фотограф з Австралії Джейсон Де Фрейтас одного разу вирішив зробити аерофотознімки на плівку. Затія вдалася, і кадри вийшли приголомшливими.

Так, ентузіаст поєднав дві епохи. Джейсон Де Фрейтас підняв у небо квадрокоптер та зняв аерофотознімки на плівку. Для цього він прикріпив до літального апарату "мильницю" Olympus, пише PetaPixel.

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Кріплення для фотоапарата чоловік роздрукував на 3D-принтері. У механізм він додав мікросервопривід, щоб дистанційно керувати затвором.

"У 16 років я почав збирати радіокеровані гелікоптери, пізніше почав літати на квадрокоптерах. Моє хобі надихнуло мене на вибір професії – я став авіаційним інженером. У 25 років я по-справжньому захопився фотографією, моєю пристрастю стали плівкові знімки. Ідею поєднати ці дві речі я виношував давно. Це перший крок до більшого проєкту", – сказав Де Фрейтас.

Австралієць прикріпив плівковий фотоапарат до дрона та зробив аналогові аерофотознімки - фото 495508

Австралієць прикріпив плівковий фотоапарат до дрона та зробив аналогові аерофотознімки - фото 495509

Австралієць прикріпив плівковий фотоапарат до дрона та зробив аналогові аерофотознімки - фото 495510

Австралієць прикріпив плівковий фотоапарат до дрона та зробив аналогові аерофотознімки - фото 495511

Австралієць прикріпив плівковий фотоапарат до дрона та зробив аналогові аерофотознімки - фото 495512

Австралієць прикріпив плівковий фотоапарат до дрона та зробив аналогові аерофотознімки - фото 495514

Австралієць прикріпив плівковий фотоапарат до дрона та зробив аналогові аерофотознімки - фото 495515

Австралієць прикріпив плівковий фотоапарат до дрона та зробив аналогові аерофотознімки - фото 495516

Австралієць прикріпив плівковий фотоапарат до дрона та зробив аналогові аерофотознімки - фото 495517

Австралієць прикріпив плівковий фотоапарат до дрона та зробив аналогові аерофотознімки - фото 495507

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