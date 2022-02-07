Австралієць прикріпив плівковий фотоапарат до дрона та зробив аналогові аерофотознімки

Інженер та фотограф з Австралії Джейсон Де Фрейтас одного разу вирішив зробити аерофотознімки на плівку. Затія вдалася, і кадри вийшли приголомшливими.

Так, ентузіаст поєднав дві епохи. Джейсон Де Фрейтас підняв у небо квадрокоптер та зняв аерофотознімки на плівку. Для цього він прикріпив до літального апарату "мильницю" Olympus, пише PetaPixel.

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Кріплення для фотоапарата чоловік роздрукував на 3D-принтері. У механізм він додав мікросервопривід, щоб дистанційно керувати затвором.

"У 16 років я почав збирати радіокеровані гелікоптери, пізніше почав літати на квадрокоптерах. Моє хобі надихнуло мене на вибір професії – я став авіаційним інженером. У 25 років я по-справжньому захопився фотографією, моєю пристрастю стали плівкові знімки. Ідею поєднати ці дві речі я виношував давно. Це перший крок до більшого проєкту", – сказав Де Фрейтас.

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