Художниця креативно оживила звичайне взуття

Американська художниця перетворила звичайне взуття на об'єкт сучасного мистецтва.

Старі, пошарпані, заношені пари взуття для Гвен Мерфі не що інше, як справжнісінький фетиш, що вражає, змушує її діставати пензлі й інші матеріали, щоб створити щось нове і вражаюче.

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Сама художниця стверджує, що любов до взуття у неї з'явилася ще з далекого дитинства. Вона розповідає, як з раннього віку почала помічати в кожній парі свою індивідуальність, їй здавалося, ніби це не просто предмет: вже тоді юна художниця бачила в ній щось особливе. Тепер дівчина дарує старим речам нове життя, вдихає в них цікаві, часто моторошні образи.

Так, пара старих кедів в її виконанні перетворилася на зубастих монстриків, які готові чи то вберегти свого власника від важкого робочого дня, чи то навпаки, затягнути його глибоко в свій "взуттєви" світ.

Художниця креативно оживила звичайне взуття

Художниця креативно оживила звичайне взуття

Художниця креативно оживила звичайне взуття

Художниця креативно оживила звичайне взуття

Художниця креативно оживила звичайне взуття

Художниця креативно оживила звичайне взуття

Художниця креативно оживила звичайне взуття

Художниця креативно оживила звичайне взуття

Художниця креативно оживила звичайне взуття

Художниця креативно оживила звичайне взуття

Художниця креативно оживила звичайне взуття

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