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Художниця креативно оживила звичайне взуття

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Пара старих кедів перетворилася на зубастих монстриків - фото 1
Пара старих кедів перетворилася на зубастих монстриків / bizarrocentral

Американська художниця перетворила звичайне взуття на об'єкт сучасного мистецтва.

Старі, пошарпані, заношені пари взуття для Гвен Мерфі не що інше, як справжнісінький фетиш, що вражає, змушує її діставати пензлі й інші матеріали, щоб створити щось нове і вражаюче.

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Сама художниця стверджує, що любов до взуття у неї з'явилася ще з далекого дитинства. Вона розповідає, як з раннього віку почала помічати в кожній парі свою індивідуальність, їй здавалося, ніби це не просто предмет: вже тоді юна художниця бачила в ній щось особливе. Тепер дівчина дарує старим речам нове життя, вдихає в них цікаві, часто моторошні образи.

Так, пара старих кедів в її виконанні перетворилася на зубастих монстриків, які готові чи то вберегти свого власника від важкого робочого дня, чи то навпаки, затягнути його глибоко в свій "взуттєви" світ.

Художниця креативно оживила звичайне взуття - фото 276313
Художниця креативно оживила звичайне взуття
Художниця креативно оживила звичайне взуття - фото 276311
Художниця креативно оживила звичайне взуття
Художниця креативно оживила звичайне взуття - фото 276308
Художниця креативно оживила звичайне взуття
Художниця креативно оживила звичайне взуття - фото 276306
Художниця креативно оживила звичайне взуття
Художниця креативно оживила звичайне взуття - фото 276305
Художниця креативно оживила звичайне взуття
Художниця креативно оживила звичайне взуття - фото 276304
Художниця креативно оживила звичайне взуття
Художниця креативно оживила звичайне взуття - фото 276303
Художниця креативно оживила звичайне взуття
Художниця креативно оживила звичайне взуття - фото 276302
Художниця креативно оживила звичайне взуття
Художниця креативно оживила звичайне взуття - фото 276301
Художниця креативно оживила звичайне взуття
Художниця креативно оживила звичайне взуття - фото 276300
Художниця креативно оживила звичайне взуття
Художниця креативно оживила звичайне взуття - фото 276299
Художниця креативно оживила звичайне взуття

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Джерело: bizarrocentral
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