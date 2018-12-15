Британець створює дивовижні картини зі звичайних цвяхів

Маркус Левайн – скульптор, який спеціалізується на створенні статуй, що зображують людське тіло.

Маркус використовує незвичайну техніку: він робить скульптури з величезної кількості цвяхів. На створення деяких робіт у нього йде по кілька тижнів, а іноді навіть по кілька місяців.

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"Я втілюю свої ідеї в життя, забиваючи цвяхи у великі білі дерев'яні панелі на різній відстані один від одного, щоб детальніше опрацювати тон і текстуру. Більшість з моїх "цвяхових скульптур" зображують людське тіло. Основний інтерес для мене представляють лінії людської фігури. Вони дуже природні і прекрасно помітні, наприклад, під час граціозних танців – саме це досконалість форм я і намагався зобразити", – говорить Маркус.

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