Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Худенькі не в моді: цей художник надихається виключно дівчатами plus-size

  • 58
Худенькі не в моді: цей художник надихається виключно дівчатами plus-size - фото 1

Поки у індустрії моди і в ЗМІ суспільству продовжують нав'язувати стандарти краси, цей хлопець у своїх картинах показує, наскільки милими можуть бути "повненькі" дівчата.

Художник з Бразилії Едуардо Сантос впевнений, що жінки з формами plus-size заслуговують не меншої уваги, ніж худі. У своїх роботах він намагається продемонструвати крихкість і витонченість пишних дівчат.

І ще: Розкрито таємницю полотен Рембрандта: вчені вражені

"Мені завжди подобалися пишні дівчата, і дуже засмучувало те, що до них зазвичай ставляться з упередженням. Зрештою я виявив, що завдяки мистецтву можу показати світу, що повненька жінка – нормальна жінка, і може бути такою ж прекрасною, як і інші", – розповів художник.

Зараз, на хвилі бодіпозитива до багатьох поступово приходить розуміння, що краса буває різних форм і розмірів. А найпривабливішою жінка стає тоді, коли комфортно і розкуто почуває себе у власному тілі. Наразі у Едуардо зібралася вже ціла колекція робіт, яку ви можете подивитися в його Instagram.

Худенькі не в моді: цей художник надихається виключно дівчатами plus-size - фото 305571

Худенькі не в моді: цей художник надихається виключно дівчатами plus-size - фото 305572

Худенькі не в моді: цей художник надихається виключно дівчатами plus-size - фото 305573

Худенькі не в моді: цей художник надихається виключно дівчатами plus-size - фото 305574

Худенькі не в моді: цей художник надихається виключно дівчатами plus-size - фото 305575

Худенькі не в моді: цей художник надихається виключно дівчатами plus-size - фото 305576

Худенькі не в моді: цей художник надихається виключно дівчатами plus-size - фото 305577

Худенькі не в моді: цей художник надихається виключно дівчатами plus-size - фото 305578

Худенькі не в моді: цей художник надихається виключно дівчатами plus-size - фото 305579

Худенькі не в моді: цей художник надихається виключно дівчатами plus-size - фото 305580

Худенькі не в моді: цей художник надихається виключно дівчатами plus-size - фото 305581

Читайте також: Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд

Джерело: bored-pandas
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2034
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1161630
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Мистецтво