Худенькі не в моді: цей художник надихається виключно дівчатами plus-size

Поки у індустрії моди і в ЗМІ суспільству продовжують нав'язувати стандарти краси, цей хлопець у своїх картинах показує, наскільки милими можуть бути "повненькі" дівчата.

Художник з Бразилії Едуардо Сантос впевнений, що жінки з формами plus-size заслуговують не меншої уваги, ніж худі. У своїх роботах він намагається продемонструвати крихкість і витонченість пишних дівчат.

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"Мені завжди подобалися пишні дівчата, і дуже засмучувало те, що до них зазвичай ставляться з упередженням. Зрештою я виявив, що завдяки мистецтву можу показати світу, що повненька жінка – нормальна жінка, і може бути такою ж прекрасною, як і інші", – розповів художник.

Зараз, на хвилі бодіпозитива до багатьох поступово приходить розуміння, що краса буває різних форм і розмірів. А найпривабливішою жінка стає тоді, коли комфортно і розкуто почуває себе у власному тілі. Наразі у Едуардо зібралася вже ціла колекція робіт, яку ви можете подивитися в його Instagram.

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