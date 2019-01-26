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Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд

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Фантастичні світи малайзійського художника - фото 1
Фантастичні світи малайзійського художника / instagram.com/en.ps

Талановитий цифровий художник перетворює реальні фото у кадри з фентезі, створюючи новий світ у своїх роботах.

Знайомтесь, Зулкарнайн Ісмаїл (Zulkarnain Ismail) – талановитий цифровий художник з Малайзії, творчість якого захоплює. Хлопець змушує забути про рутину та стабільність, тому відкриває новий світ завдяки фоторедакторам.

І ще: Що відбувається за кадром у талановитого фотографа

У цифрову епоху доволі легко мандрувати в ефектних роботах талановитих митців, які намагаються розмивати межу між вигадкою та реальністю. Сам Ісмаїл фокусується на зміні звичайної природи, роблячи її сучасним витвором мистецтва. Зацініть!

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303762

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303763

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303764

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303765

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303766

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303767

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303768

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303769

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303770

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303771

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303772

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303773

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303774

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303775

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303776

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303777

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303778

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303779

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303780

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303781

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303782

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303783

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303784

Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд - фото 303785

Джерело всіх фото: instagram.com/en.ps

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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