Фантастичні фото іншого світу, які змушують затримати погляд

Талановитий цифровий художник перетворює реальні фото у кадри з фентезі, створюючи новий світ у своїх роботах.

Знайомтесь, Зулкарнайн Ісмаїл (Zulkarnain Ismail) – талановитий цифровий художник з Малайзії, творчість якого захоплює. Хлопець змушує забути про рутину та стабільність, тому відкриває новий світ завдяки фоторедакторам.

І ще: Що відбувається за кадром у талановитого фотографа

У цифрову епоху доволі легко мандрувати в ефектних роботах талановитих митців, які намагаються розмивати межу між вигадкою та реальністю. Сам Ісмаїл фокусується на зміні звичайної природи, роблячи її сучасним витвором мистецтва. Зацініть!

Джерело всіх фото: instagram.com/en.ps

Читайте також: У Лас-Вегасі відкрилася "намальована" каплиця