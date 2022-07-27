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Діва гігантські астероїди пролетять біля Землі зовсім скоро: у NASA назвали дату

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Величезні астероїди летять до Землі - фото 1
Величезні астероїди летять до Землі / Andy Holmes on Unsplash

Ще два величезні астроїди, розміри яких можна порівняти з будинком, незабаром наблизяться до нашої планети. Науковці вже відстежили їхній рух та пояснили, чи варто хвилюватись.

Наприкінці місяця ще два доволі великі астероїди наблизяться до Землі. Один з них може мати діаметр у понад тисячу футів (приблизно 304,8 м), про що повідомляють у Центрі досліджень при NASA.

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Перше з космічних тіл, відоме під назвою 2016 CZ31, буде біля нашої планети на мінімальній відстані у 1,7 млн миль у п'ятницю, 29 липня. Хоча це може здаватись значною відстанню, але не у масштабі Сонячної системи. Проте немає жодних шансів, що об'єкт зможе стикнутись з Землею.

Науковці вирахували, що під час зближення астероїд рухатимуться з неймовірною швидкістю у приблизно 34 500 миль за годину відносно планети. Це майже у 17 разів швидше, ніж куля з рушниці, та майже на 1/5 швидше, ніж розряд блискавки.

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Ілюстративне фото / Viktor Talashuk on Unsplash

Другий астероїд під назвою 2013 CU83 наблизиться до Землі на відстань у 4,3 млн миль у суботу, 30 липня. Хоч він і буде на більшій відстані, але й розміри може мати серйозніші, аніж перший космічний об'єкт. Учені припускають, що його діаметр від 459 до 1050 футів (140-320 м), тобто у верхній частині він був би таким же високим, як культова Ейфелева вежа у Парижі. Зате швидкість другого астероїда поблизу нашої планети буде менша – до 13 100 миль на годину.

Варто наголосити, що хоч ці астроїди і є одними з понад 29 тисяч навколоземних об'єктів, до яких входять "потенційно небезпечні" через розмір та орбіту, але вони не мають жодних шансів зіткнутись з Землею у найближчі 100 років.

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